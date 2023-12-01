Россиянкам назвали цвет маникюра, который визуально старит руки

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Розово-перламутровый, красный или вишневый с голубым подтоном цвета маникюра зрительно делают руки более старыми. Об этом предупредила директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова.
«С возрастом на руках все больше проступают вены, и оттенки лака с холодными синими и голубыми тонами подчеркивают их», - цитирует «Лента.ру» специалиста.
Она также добавила, что визуально добавить рукам лишние годы могут цвета покрытия хаки, кипенно-белый, светло-желтый, а также бежевый с золотистым шиммером. Котова объяснила, что эти цвета придают рукам болезненный вид.
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