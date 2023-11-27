Рождественский пост: когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать

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Православные христиане начинают держать Рождественский пост с 28 ноября. Это последний из четырех многодневных постов календарного года. Верующие готовятся к встрече самого радостного и зимнего праздника. Редакция «Радио 1» расскажет, сколько будет длиться пост, что можно и нельзя делать, и какие традиции православная церковь призывает чтить.
Когда начинается и заканчивается Рождественский пост
В 2023 году Рождественский пост начинается 28 ноября. Он продлится 40 дней и завершится 6 января в Сочельник. Пост не будет таким строгим, как Великий или Успенский. Вернуть привычный рацион питания православные христиане смогут уже 7 января.
Что можно есть во время Рождественского поста
Самые важные запреты по традиции – пищевые. В первый день поста нельзя есть рыбу и постное масло. С 29 ноября до 19 декабря по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно употреблять постную пищу с рыбой, по понедельникам, средам и пятницам — только с растительным маслом.
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Основой постного стола станут каши.Самый строгий постный период – со второго по пятое января. Верующие должны употреблять строго растительную пищу, кроме того, продукты должны быть холодными и не подвергавшиеся термической обработке. Запеченные овощи есть можно, однако они должны быть остывшими.
В Рождественский Сочельник есть нельзя ничего. Запрет будет действовать до тех пор, пока на небе не появится первая звезда. После этого можно употребить отварной рис с изюмом или отваренные зерна пшеницы. Ослаблять пост можно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, несет службу, занимается тяжелым физическим трудом. Исключения также могут составить беременные женщины и дети.
Рождественский пост: традиции
Многодневные ограничения направлены на то, чтобы подготовить верующих к очищению тела и мыслей. Пост также призван обратить внимание на необходимость посещения богослужений, чтения молитв и покаяний. Сорок дней поста напоминают православным о времени, которое Иисус провел в пустыне. Также принято вспоминать о сорокадневном посте Моисея, после которого святому явились заповеди Божьи.
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Задача поста состоит в том, чтобы подготовиться к светлому празднику Рождества Христова, поэтому церковь настаивает, чтобы верующие не приравнивали торжество к диете.
Чего нельзя делать в Рождественский пост
Кроме ограничений в пище, во время Рождественского поста нельзя злиться, сплетничать, ссориться, браниться и обижаться. Воспрещается также устраивать шумные гуляния, веселиться и путешествовать. Церковь также рекомендует отказаться от физической близости и просмотра телевизора.
Что нужно делать в Рождественский пост
Кроме того, православным следует ходить в храмы, читать молитвы, совершать обряды крещения.
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Анастасия Крестьянова