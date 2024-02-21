RTVI: Законопроект о запрете абортов в частных клиниках не поддержали в Госдуме

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Законопроект о запрете абортов в частных медучреждениях не поддержали в аппарате Госдумы РФ — инициатива получила отрицательный отзыв, сообщает телеканал RTVI.
«Заключения думских правовиков, как правило, носят обтекаемый и не блокирующий характер. <...> Сама инициатива скорее всего не будет поддержана политическими фракциями по причине того, что вопрос об ограничении абортов является неоднозначным, и какое-то законодательное решение на федеральном уровне будет исходить от других инициаторов — статусных депутатов и сенаторов», — сказал RTVI член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), основатель Telegram-канала «Эксперт по Госдуме» Павел Склянчук, комментируя это решение.Напомним, что в середине декабря 2023 года Заксобрание Нижегородской области предложило внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в Госдуму. Ими предлагалось запретить проводить аборты частным медучреждениям на федеральном уровне.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу возможного запрета абортов в стране, призвав действовать в этом вопросе аккуратно и не повторять ошибок времен антиалкогольной кампании в позднем СССР. По словам главы российского государства, в настоящий момент женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок. Он выразил уверенность в том, что там есть, над чем работать.
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