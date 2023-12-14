Путин высказался о возможном запрете абортов в РФ

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин высказался по поводу возможного запрета абортов в стране. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«С запретами абортов нужно действовать аккуратно, антиалкогольная компания в своё время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах», - уточнил Путин.По его словам, в настоящий момент женские консультации и родильные отделения региональных больниц надо приводить в порядок. Он выразил уверенность в том, что там есть, над чем работать
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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