Рязанский назвал полезной идею о допотпуске по случаю рождения внуков

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал предложение о предоставлении дополнительного отпуска гражданам по случаю рождения внуков и назвал такую инициативу весьма полезной.
«Если взрослые люди вспомнят рождение своих первых детей и какую роль играли бабушки и дедушки, они согласятся с этой мерой поддержки. Ради будущих здоровых детей и будущего поколения, может быть, пойдут законодатели на это», — прокомментировал в беседе с RT Рязанский.Он отметил, что такая мера должна быть просчитана ещё и с точки зрения ресурсов.
«Улучшаются процессы, ведётся постоянная работа над ассортиментом. Ремонт позволил сделать кухни удобными, комфортными, красивыми и приспособленными для родителей с колясками. Родителям не надо стоять в очереди к участковому за справкой каждый месяц, чтобы получать продукты, все процессы переведены в онлайн», – заявила в беседе с АГН «Москва» Гусева.
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