С 31 января изменится расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений

Строительство обхода деревни Малые Вязёмы ведётся в Одинцовском городском округе в рамках развития ЦКАД, в настоящее время на объекте выполнено более 50 процентов земляных работ и смонтирован пролёт моста через реку Большую Вязёмке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.