С 31 января изменится расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 31 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Изменение расписания произойдет в связи развитием инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.
Будет ограничено движение на первом и втором главных путях. Движение поездов на перегоне Москва – Бескудниково организуется по одному пути в обе стороны из-за у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.
Кроме этого, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно выведут из графика.
Стоит отметить, что все изменения в расписании можно будет увидеть на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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«Технологические «окна» назначены с 31 января по 29 февраля за исключением выходных дней в интервале с 23:40 до 5:30. В этот период железнодорожники продолжат монтаж металлоконструкций надземного пешеходного перехода, распределительного вестибюля, восточного и западного выходов в город, а также спуска на платформу», — отметили в министерстве.
Кроме этого, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые поезда временно выведут из графика.
Стоит отметить, что все изменения в расписании можно будет увидеть на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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Мира Полтева