Число погибших в ДТП с такси в Подмосковье за год сократилось на 19%

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в прошедшем году произошло 370 аварий с участием такси. При этом по вине водителей таксомоторных компаний было совершено 230 ДТП, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там отметили, что число погибших в авариях с такси сократилось на 19% по сравнению с 2022 годом.
В пресс-службе напомнили, что пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно. Водитель может не иметь необходимый опыт вождения, а пассажир в случае аварии не застрахован. Проверить информацию о таксисте можно на сайте.
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