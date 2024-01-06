Радио1
Главная / Новости / Общество/ Садовник миллиардера-педофила рассказал о массажах для брата короля

Садовник миллиардера-педофила рассказал о массажах для брата короля

Садовник миллиардера-педофила Эпштейна рассказал о массажах для принца Эндрю
06 января 2024, 03:54
Фото: istockphoto/mapo

Фото: istockphoto/mapo

Брат короля Великобритании Карла III, принц Эндрю, проводил некоторое время у Джеффри Эпштейна, миллиардера, причастного к сексуальной эксплуатации. Эту информацию предоставил садовник финансиста Хуан Алесси, передает РИА Новости.
Служащий утверждает, что член королевской семьи «постоянно получал массажи». По его словам, это подтверждено в ходе допроса, связанного с делом Эпштейна.

Он также добавил, что супруга принца Эндрю, хоть и посетила дом Эпштейна во Флориде, не задерживалась там на ночь.


В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из более чем 150 имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В этом списке значатся такие личности, как экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также астрофизик Стивен Хокинг.

Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.

Читайте также:

«Известия»: В документах по делу Эпштейна фигурируют Билл Клинтон и принц Эндрю

NYP: Неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила Эпштейна со скидкой

Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз
#суд
#сша
#дом
#дональд трамп
#ночь
#семьи
#вакцина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Избивших девочку в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев захотели изолировать
Избивших сироту в Нижнем Тагиле братьев-азербайджанцев хотят поместить в ЦВСНП
06 января 2024, 02:44

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Полиция в Нижнем Тагиле планирует направить братьев-пятиклассников, причастных к избиению одноклассницы-сироты, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщил главный представитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что полиция намерена обратиться в судебные органы с таким предложением после завершения разбирательства по уголовным и административным делам. В настоящее время эти дела находятся под контролем руководства главного управления МВД по региону.

Горелых также уточнил, что сотрудники полиции установили, что в инциденте может быть причастно до 12 учащихся пятого класса этой школы, и в настоящее время полицейские выясняют роль каждого из них.

Читайте также:

Экс-замглавы МЧС Гурович приговорен к пяти годам тюрьмы

20 лет тюрьмы грозит подростку, который готовился напасть на школу в Подмосковье

Российского депутата заподозрили в причастности к убийству 17-летней давности
#полиция
#мвд
#школы
#мчс
#полицейские
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Голливудский актер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
Голливудский актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе
06 января 2024, 00:22

Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер Кристиан Оливер скончался в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими двумя дочерьми, пишет Daily Mail. Трагедии также унесла жизнь пилота частного самолета.
Дочери 51-летнего Оливера на момент катастрофы были в возрасте 10 и 12 лет.

Оливер был признан своими ролями в таких фильмах, как «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия». Он также принял участие в последнем фильме франшизы «Индиана Джонс». Актер родился в Германии и большую часть своей жизни прожил в США.

Читайте также:

Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс

Умер актёр Константин Желдин — звезда «Семнадцати мгновений весны»

Умер тренер-рекордсмен «Балтики» Ткаченко
#сша
#тренер
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Лобни Демешко назвал сроки восстановления отопления в домах
05 января 2024, 20:33

Фото: официальный телеграм-канал Игоря Демешко

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко созвал экстренный штаб, куда вошли представители коммунальных служб и УК. Об этом Демешко рассказал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в режиме реального времени происходит не только контроль всех поступающих обращений, но и и проводятся мероприятия по работе с неисправностями. Глава округа рассказал, что отопление восстановлено в доме №2 по улице Жирохова. Также в полном объеме тепло пришло в дом на улице Лермонтова, д. 13.

Сообщается, что на улице Чехова, дом 4 из-за скачка электроэнергии происходят перебои с подачей отопления и горячей воды. На Фестивальной 8 к 2 и Кольцевой 1В местные жители заявляют о низких параметрах центрального отопления. На Чайковского, 25 устранен засор канализации, произошедший из-за загрязнения посторонними предметами.

Читайте также:

В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло

Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов

К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение
#авария
#дом
#отопление
#климовск
#теплоснабжение
#контроль
#жители
#лобня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В первые 20 домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, пришло тепло
05 января 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В первые двадцать домов в микрорайоне Климовск, где произошла авария на котельной, уже пришло тепло. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что в ближайшие часы к блочно-модульной котельной подключат подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Оставшиеся 153 МКД, которые попали под ограничение подачи отопления также будут обеспечены теплом в течение суток.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, запущен 1 из 3 котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, в которой случилась авария в связи с отключением электроснабжения. Он подчеркнул, что на данный момент составляется график, как только наладится подача отопления в половину МКД, будет запущен второй уже отпрессованный котел.

Уточняется, что для поддержания температуры в подразделении №5 Подольской областной клинической больницы, обслуживание которой ведет котельная Климовского патронного завода, работают около 10 тепловых пушек.

Читайте также:

Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов

К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение

Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом
#авария
#ограничение
#выстрел
#часы
#отопление
#котельная
#больницы
#мкд
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реальный экс-участник казанской группировки высказался о «Слове пацана»
05 января 2024, 20:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Журналисты портала 116.ru побеседовали с бывшим членом известной казанской группировки, которая существовала в 90-х годах.
Собеседник портала рассказал, что он решил оставить «бандитскую жизнь» и начать новую жизнь в конце 90-х годов после гибели многих его соратников. На данный момент он обладает собственным бизнесом в Казани.

По экс-участника группировки, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» отсутствует «романтизация» бандитизма, но при этом сериал не полностью отражает реальную картину тех лет. Он отметил, что в картине демонстрируются события, которые схожи с периодом того времени, а также подчеркнул, что финал сериала является достойным.

Читайте также:

Сценарист Золотарев объяснил суть сериала «Слово пацана»

«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января

Стало известно, сколько миллионов потеряла Собчак из-за участия в «голом бале» Ивлеевой
#кровь
#жизнь
#сериал
#картина
#телевидение
#криминал
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отопление на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов
05 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto / fizkes

Отопление в «ледяном» доме №86 на Юбилейном проспекте в Химках восстановят до 23 часов. Об этом сообщил корреспондент.

Во время аномальных холодов в регионе жители 110-ти квартир дома №86 на Юбилейном проспекте в Химках остались без отопления. Ночью в доме произошел прорыв батарей в подьезде.


«У нас ледяные батареи. Температура в квартире плюс 5 градусов. Отапливаемся обогревателем и газом. На кухне лед на окнах. Еще плесень. Пластиковые окна нам придется менять», — рассказала жительница дома.

Кроме этого, дом был построен в 1974 году. До 2021 года жители ни разу не сталкивались с перебоями теплоснабжения.


«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-ом и 14-ом этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», — отметил старший по дому Анатолий Дидковский.


Стоит отметить, что восстановительные работы коммунальные службы Химок планируют завершить до 23 часов текущего дня. Помимо этого, для замены радиаторов были направлены сотрудники управляющей компании.


Также бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте. В Химках запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01.


Читайте также:

Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом

В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения

К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение
#подмосковье
#работа
#дом
#теплоснабжение
#жители
#сотрудники
#дома
#коммунальные службы
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь режиссера Демидовой рассказала, как умирала её мать
05 января 2024, 18:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

4 января умерла 59-летняя режиссер, сценарист и оператор Елена Демидова.
Она является автором фильмов «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и Железный дракон», а также «На его месте мог быть я».

О смерти коллеги сообщила в социальной сети режиссер Марина Разбежкина.

«Невероятно рано. Невероятно больно»,-написала Разбежкина.
Света Демидова, дочь Елены Демидовой, рассказала, что 30 декабря у её матери случился приступ васкулита, очень сильно болели ноги.

«Он всё никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было. Вызвали в очередной раз «скорую», маму отвезла в Виноградова, её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», - рассказала Света Демидова.
Режиссерское образование Елена Демидова получила в киношколе «Интерньюс». Входила в Союз кинематографистов, Гильдию кинорежиссеров РФ и Гильдию неигрового кино.

Была руководителем мастерской документального кино для молодых режиссеров при Студии детских и юношеских фильмов имени Горького и руководила мастерской для молодых документалистов на кинофестивале «Кинопроба».

Читайте также:

Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова

Умерла 100-летняя звезда «Мэри Поппинс» Джонс

Умерла диктор советского телевидения Галина Зименкова
#кино
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К утру в микрорайоне Выстрел будет полностью восстановлено теплоснабжение
05 января 2024, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Температура в МКД в мкр Выстрел г.о. Солнечногорск начала подниматься, к утру в домах будет тепло. Об том сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня я выехал в мкр Выстрел. Здесь у нас заниженная температура на ведомственной котельной, которая пока принадлежит Министерству обороны. Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котел КВГМ, в 19.00 будем делать дополнительный пуск еще одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. <…> Ситуация в области связана с устойчивыми морозами, прерыванием электроэнергии<…>», — поделился министр энергетики региона Александр Самарин.

Стоит отметить, что по вопросам теплоснабжения в г.о. Солнечногорск работает горячая линия: 8(800) 201-67-47.

«Самая сложная ситуация в округе сейчас в мкр Выстрел.. Сейчас работа котельной стабилизировалась, работает на трех котлах, чтобы в домах жителей быстрее стало тепло, специалисты запускают четвертый. Мы на постоянной связи с жителями: в круглосуточном режиме информируем о текущей ситуации в чатах, проводим поквартирные обходы, при необходимости по заявкам доставляем обогреватели», - отметил глава г.о. Солнечногорск Константин Михальков.

Также в связи с аномально низкими температурами в Подмосковье приняты дополнительные меры для обеспечения стабильного функционирования топливно-энергетического комплекса и усилена работа специализированных служб.

Читайте также:

Михальков держит на личном контроле ситуацию с теплом и электроснабжением

Прокуратура Московской области начала проверку после перебоев с теплом

В Подмосковье усилена работа по восстановлению электроснабжения
#подмосковье
#солнечногорск
#работа
#мособлэнерго
#мероприятия
#александр самарин
#россети
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Михальков держит на личном контроле ситуацию с теплом и электроснабжением
05 января 2024, 18:26

Особое внимание уделяется Выстрелу.
Константин Михальков сообщил, что сегодня работы по запуску четвёртого котла на ведомственной котельной Минобороны проверил министр энергетики Александр Самарин.

Температура выхода с котельной уже заметно выросла. Местные жителей начали писать в чате, что батареи потеплели.

Сегодня в 19 часов Константин Михальков проведёт штаб, после подробно доложит по ситуации.

По остальным объектам оперативную информацию всегда готовы предоставить специалисты Горячей линии округа - 8(800) 201-67-47.

Ранее сообщалось, что в условиях аномальных морозов большую нагрузку испытывает в Солнечногорске вся система электроснабжения. В последние несколько дней фиксируются отключения на фидере Дзержинский, который питает Поварово, Лыткино, Задорино, Белавино, Ложки, Новую, Льялово, Полежайки, Повадино, ряд других населенных пунктов и СНТ.

Причина кроется в резко возросшем потреблении. Многие на новогодние каникулы уехали за город, и система не справляется с нагрузкой.

Читайте также:

Специалисты Россетей круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы

В дома на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции вернули электричество

В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной
#солнечногорск
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф