Садовник миллиардера-педофила рассказал о массажах для брата короля

Фото: istockphoto/mapo
Он также добавил, что супруга принца Эндрю, хоть и посетила дом Эпштейна во Флориде, не задерживалась там на ночь.
Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.
Читайте также:
«Известия»: В документах по делу Эпштейна фигурируют Билл Клинтон и принц Эндрю
NYP: Неизвестный купил ранчо миллиардера-педофила Эпштейна со скидкой
Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз