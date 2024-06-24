Сайт Мосбиржи временно перестал открываться

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Сайт Московской биржи был временно недоступен. Доступ к странице торговой площадки был восстановлен к 10:40 мск.
При попытке открыть главную страницу сайта торговой площадки появлялось уведомление о том, что к нему не удается получить доступ, так как было превышено время ожидания ответа от портала.
Уточняется, что нарушения в работе Мосбиржи наблюдались после открытия основной сессии. Несмотря на технические затруднения, торги ценными бумагами производились в обычном режиме.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Уточняется, что нарушения в работе Мосбиржи наблюдались после открытия основной сессии. Несмотря на технические затруднения, торги ценными бумагами производились в обычном режиме.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Екатерина Коршунова