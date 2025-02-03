«Самое опасное»: Врач рассказал, как солярий влияет на организм человека

Фото: iStock/nd3000
Популярность соляриев обусловлена желанием получить загар вне зависимости от времени года. Многие утверждают, что искусственный ультрафиолет способствует выработке витамина D, укреплению иммунитета, повышению настроения и подготовке кожи к воздействию солнечных лучей. На самом деле в этой процедуре одни плюсы?
Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с «Радио 1» опровергла информацию про пользу соляриев, сказав, что специалисты не видят ничего, кроме отрицательного.
По ее словам, злоупотребление ультрафиолетом может привести к развитию рака, что является опасным.
Читайте также:
Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую
Терапевт рассказала о заболевании EVALI, которое вызывают вейпы
Зарайский психолог Апанова рассказала, кто больше всего склонен к наркомании
«К сожалению излучение в солярии в сто раз выше, чем от обычного пекла на пляже или на море. А ультрафиолет опасен тем, что воздействует на организм, на клетки, на уровни ДНК. Он способен производить мутацию клеток и вызывать злокачественные образования», — отметила специалист.
По ее словам, злоупотребление ультрафиолетом может привести к развитию рака, что является опасным.
«Солярий подчеркивает какие-то красивые контуры тела, скрывает недостатки объема. Но что касается качества кожи, то тут ухудшается фотостарение. Организм повреждается и развиваются онкологические заболевания — не только кожи», — сказала дерматолог.
Читайте также:
Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую
Терапевт рассказала о заболевании EVALI, которое вызывают вейпы
Зарайский психолог Апанова рассказала, кто больше всего склонен к наркомании
Анастасия Панченко