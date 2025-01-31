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Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую

Врач Кузьмина: отравление ребенка при кишечной инфекции может вызвать эскиоз
Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Отравление у ребенка, вызванное кишечными инфекциями и сопровождающееся жидким стулом, рвотой, жаром, вялостью, слабостью и отказом от пищи, может привести к эксикозу. Об этом сообщила детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Кузьмина. По ее словам, при таком состоянии следует незамедлительно вызывать скорую помощь.
«Эксикоз — недостаток жидкости в организме, что представляет опасность для функционирования сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной систем. При эксикозе у ребенка отмечается сухость кожи и слизистых оболочек, редкое мочеиспускание, плач без слез, вялость, спутанность сознания, нарушение зрения, судороги — данные симптомы требуют незамедлительного вызова скорой медицинской помощи», — предупредила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал активно заниматься качеством питания школьников. В разговоре с RT депутат подчеркнул, что этот вопрос — приоритетный, так как касается здоровья подрастающего поколения. Он добавил, что питание учеников в разных регионах страны отличается, где-то тендер выигрывают те поставщики, которые привозят некачественные продукты.


«В зависимости от региона, от того, кто занимается поставкой. Например, есть централизованная структура, которая обеспечивает питанием все учреждения образовательные. И там совершенно другие подходы, совершенно другое качество и совершенно другой контроль», — отметил парламентарий.
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Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации
31 января 2025, 21:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Комплексная модернизация Королёвской больницы будет продолжена, а в городе будет построен новый стационар. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин во время посещения лечебного учреждения.
Вместе с главой наукограда Игорем Трифоновым и главврачом больницы Эдуардом Шпилянским он осмотрел операционное отделение, включающее ангиографическую и интегрированную операционные, отделения реанимации, хирургии и клинико-диагностическую лабораторию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В ходе сегодняшнего визита мы обсудили с главным врачом важные вопросы, которые касаются дальнейшей комплексной модернизации Королёвской больницы. Сегодня есть потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения. Внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», – сказал Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Встреча завершилась обходом поликлиники филиала «Юбилейный», комплексный ремонт которой завершился в декабре 2023 года. О работе подразделения и новом оборудовании рассказала заведующий филиалом Анна Чуканина.

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#минздрав мо
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Подмосковный психиатр Шкуратова назвала первые признаки зависимости у подростков
31 января 2025, 20:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первым признаком зависимости у подростка может быть изменение его привычного поведения. Об этом сообщила психиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Кристина Шкуратова.
Если подросток перестаёт общаться с друзьями или участвовать в семейных мероприятиях, это может указывать на проблемы. Ещё один аспект зависимости – снижение интереса к привычным занятиям. Резкое ухудшение оценок в школе также часто свидетельствует о постепенном погружении подростка в мир зависимости.
«Стоит прислушаться и к эмоциональному состоянию подростка. Тревожным сигналом может быть истеричное, нервное поведение с утра и заторможенность вечером, остекленевший взгляд. Иногда такой подросток становится раздражительным, тревожным или замкнутым. Задача родителей – открыто обсуждать проблемы, создавая доверительную атмосферу. Главный шаг на пути к помощи – понимание и поддержка семьи», – отметила Шкуратова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Помимо изменений в поведении, нужно обратить внимание на физические симптомы. На зависимость могут указывать усталость, изменение аппетита и нарушение сна. Часто это сопровождается эмоциональными срывами и резкими переменами настроения. Специалист рекомендует вести диалог с подростками об их интересах и проблемах, избегая критики и осуждения.
«Раннее вмешательство и поддержка могут изменить ситуацию к лучшему. Если родителям кажется, что они не могут справиться с проблемой сами, стоит обратиться за помощью к специалистам», – резюмировала доктор.
Впрочем, как отметили в министерстве, изменения в поведении не всегда являются признаком зависимости. Замечаете у ребёнка отклонения в поведении, лучше какое-то время понаблюдать за ним.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#психиатр
#подростки
#наркотики
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка
31 января 2025, 17:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подросток попал в Московскую областную детская клиническая травматолого-ортопедическая больницу (МОДКТОБ) с жалобой на продолжающуюся уже полгода боль в колене, которая появилась после футбольной тренировки. Причина оказалась в травме, которая произошла из-за редкой патологии мениска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика показала разрыв наружного дискоидного мениска. Дискоидный мениск — это врожденная патология развития, при котором хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение, что увеличивает риск травматизации. В ходе операции мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму. А для сохранения анатомической целостности структур внутри сустава наложили специальные менисковые швы», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.
Сейчас прооперированный подросток чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.

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#минздрав мо
#подросток
#врач
#хирург
#травма
#московская область
#подмосковье
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Детские хирурги МОЦОМДа удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным методом
31 января 2025, 16:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении детской хирургии МОЦОМД недавно прошёл курс лечения подросток с крупной кистой поджелудочной железы. Юноша наблюдался из-за появления кистозного образования в поджелудочной железе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики регулярно проводили ультразвуковые исследования для контроля изменений размера образования. В течение восьми лет киста постепенно увеличивалась, и к моменту госпитализации её диаметр достиг шести сантиметров, что считается большим размером для таких опухолей. Заведующий отделением детской хирургии кандидат Владимир Трунов принял решение о плановой операции.

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — сказал Трунов.

Не все кисты требуют хирургического вмешательства, однако регулярное наблюдение необходимо. Кисты небольшого размера зачастую протекают бессимптомно, в то время как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют операции.

Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.

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#подмосковье
#врачи
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#оборудование
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#медики
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В Подмосковье за год провели 5,6 тыс. процедур ЭКО
31 января 2025, 16:13

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Около 5,6 тыс. процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) провели в Московской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Семья», в будущем году число этих процедур планируется увеличить, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В минувшем году в Подмосковье было проведено 5,6 тысячи процедур ЭКО. В результате на свет появилось 1,7 тыс. детей. В 2025 году планируется увеличить количество процедур ЭКО до 7 тысяч», — сказал рассказал председатель Комитета подмосковного парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он также рассказал, что в текущем году планируется создать систему контроля результатов экстракорпорального оплодотворения. Туда будут поступать отчёты обо всех процедурах ЭКО, включая проведённые в частных медорганизациях.

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#медицина
#нацпроекты
#здравоохранение
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В Щёлкове 1 февраля проведут донорскую субботу
31 января 2025, 15:19

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

Донорскую акцию проведут в подразделении Центра крови в Щёлкове в субботу, 1 февраля, предварительная запись для сдачи крови не потребуется, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция будет проводится с 8 утра до 13:00. Кровь сможет сдать любой совершеннолетний гражданин, у которого нет медицинских противопоказаний к донации. Донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1052 рублей, а также справку для освобождения от работы в день донации и для дополнительного дня отдела с сохранением зарплаты. Доноры, сдавшие кровь в свой выходной, получат два дня отдыха», — говорится в сообщении.
Щёлковское подразделение центра крови находится по адресу: улица Новая Фабрика, дом №8 С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.

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#щёлково
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Сотрудники кардиопульта областной скорой за год провели 400 тыс. консультаций
31 января 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Кардиопульт работает в структуре Московской областной станции скорой помощи. Это позволяет сотрудникам дистанционно расшифровывать ЭКГ, которые им передают бригады скорой во время выезда к пациентам. Специалисты оценивают состояние больного, и в зависимости от этой оценки бригада скорой могут принять решение о госпитализации пациента.
«При сердечно-сосудистых заболеваниях ключевую роль играют время и скорость оказания медицинской помощи. Такие патологии требуют срочной госпитализации. В прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. У 12,5 тыс. пациентов был подтверждён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад скорой помощи в Подмосковье новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Сейчас все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

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#подмосковье
#московская область
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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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Подмосковная горячая линия паллиативной помощи приняла уже около 44 тыс. звонков
31 января 2025, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 44 тысячи звонков приняли специалисты горячей линии по оказанию паллиативной помощи в Московской области с момента её открытия летом 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вопросы, поступающие на горячую линию, касаются получения паллиативного статуса для взрослых пациентов и детей, обеспечения лекарствами, выдачи оборудования для нужд пациентов, находящихся дома, а также помощи пациентам в стационарах и на дому», — говорится в сообщении.
Горячая линия является частью подмосковного координационного центра паллиативной помощи. Центр координирует работу патронажных бригад, медпомощь паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, занимается маршрутизацией пациентов и пр.

Телефон горячей линии паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Звонки принимаются круглосуточно.

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#минздрав мо
#паллиативная помощь
#горячая линия
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин развеял три главных мифа о наркотиках
31 января 2025, 11:36

Фото: istockphoto.com/Sorapop

С наркотиками связано несколько распространённых ложных убеждений, подталкивающих людей попробовать эти вещества. Эти мифы касаются «лёгких» наркотиков, «безопасной дозы» и пр. Три основных таких мифа опроверг главный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Первый миф связан с тем, что якобы существует разделение на «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики. На самом деле такой классификации нет: для организма опасно любое наркотическое вещество», — заявил Виталий Холдин.
Второй миф гласит, что приём одной дозы не может вызвать зависимость. И это тоже опасная ложь.

«В нашей практике встречаются случаи, когда зависимость появилась уже после первого употребления. Формирование зависимости связано с индивидуальными особенностями организма, а также с конкретным психоактивным веществом, который по-разному влияет на каждого человека», — пояснил нарколог.
Третий миф связывает употребление наркотиков с развитием творческих способностей. Но в реальности наркотики не помогают создавать произведения искусства, а только разрушают человека.

«На самом деле все галлюцинации или измененное состояние сознания, когда человеку кажется, что он способен что-то придумывать, творить — это не более, чем последствия интоксикации организма и поражения мозга. И оно способно привести скорее к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств», — подчеркнул Виталий Холдин.
Он напомнил, что помощь в избавлении от наркотической зависимости оказывают в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера.

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#минздрав мо
#нарколог
#наркотики
#врач
#здравоохранение
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