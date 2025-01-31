Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую

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Отравление у ребенка, вызванное кишечными инфекциями и сопровождающееся жидким стулом, рвотой, жаром, вялостью, слабостью и отказом от пищи, может привести к эксикозу. Об этом сообщила детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Кузьмина. По ее словам, при таком состоянии следует незамедлительно вызывать скорую помощь.
«Эксикоз — недостаток жидкости в организме, что представляет опасность для функционирования сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной систем. При эксикозе у ребенка отмечается сухость кожи и слизистых оболочек, редкое мочеиспускание, плач без слез, вялость, спутанность сознания, нарушение зрения, судороги — данные симптомы требуют незамедлительного вызова скорой медицинской помощи», — предупредила специалист в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал активно заниматься качеством питания школьников. В разговоре с RT депутат подчеркнул, что этот вопрос — приоритетный, так как касается здоровья подрастающего поколения. Он добавил, что питание учеников в разных регионах страны отличается, где-то тендер выигрывают те поставщики, которые привозят некачественные продукты.
«В зависимости от региона, от того, кто занимается поставкой. Например, есть централизованная структура, которая обеспечивает питанием все учреждения образовательные. И там совершенно другие подходы, совершенно другое качество и совершенно другой контроль», — отметил парламентарий.Читайте также:
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