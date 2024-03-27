Samsung Pay перестанет работать с картами «Мир» в России с 3 апреля 2024 года

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Samsung Pay перестанет работать в России с 3 апреля текущего года. Такое сообщение появилось на официальном сайте Samsung.
«Уважаемые пользователи, начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно. При этом функциональность добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится в сообщении.Таким образом, с 3 апреля 2024 года нельзя будет добавлять и использовать карты «Мир» в Samsung Pay. При этом уже добавленные карты «Мир» будут удалены из приложения.
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