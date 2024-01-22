На iPhone появится замена Apple Pay

Пенсионерам предоставлена освободительная мера от уплаты имущественного налога, однако это распространяется лишь на один из нескольких объектов из различных категорий недвижимости. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает издание «Прайм»