На iPhone появится замена Apple Pay

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Европейская комиссия (ЕК) раскрыла информацию о предложении компании Apple внедрить сторонние платежные системы на устройствах iPhone, сообщает издание The Verge.
Соответствующий документ был опубликован на веб-сайте европейского регулятора. В нем отмечается, что Apple выразила готовность взять на себя обязательства в области «решения проблем конкуренции», связанных с доступом к NFC на устройствах iPhone.
Таким образом, в корпорации одобрили возможность замены Apple Pay сторонними платежными системами на смартфонах бренда, о чем ранее сообщали источники Reuters в начале декабря.
Согласно материалу, владельцы смартфонов с Apple ID, зарегистрированным в странах Европейской экономической зоны, смогут воспользоваться сторонними платежными системами, использующими технологию NFC на iPhone.
Принятые обязательства будут действовать в течение 10 лет, и в случае нарушения Apple готова к штрафу в размере до 10 процентов от годового оборота компании по всему миру.
Пока неясно, как отреагируют операторы платежных систем и конкуренты Apple на это предложение ЕК. Также не уточняется время появления альтернативных систем Apple Pay на устройствах iPhone.
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Таким образом, в корпорации одобрили возможность замены Apple Pay сторонними платежными системами на смартфонах бренда, о чем ранее сообщали источники Reuters в начале декабря.
Принятые обязательства будут действовать в течение 10 лет, и в случае нарушения Apple готова к штрафу в размере до 10 процентов от годового оборота компании по всему миру.
Пока неясно, как отреагируют операторы платежных систем и конкуренты Apple на это предложение ЕК. Также не уточняется время появления альтернативных систем Apple Pay на устройствах iPhone.
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Артем Кузьмин