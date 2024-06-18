Сбербанк предупредил о фейковом приложении в App Store

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Специалисты ПАО «Сбербанк» рассказали о фейковом приложении кредитной организации App Store. Оно появилось на цифровой платформе вскоре после выхода официального приложения.
Фальшивое приложение называется «Сбер: новый доступ в Сбол», сообщает РИА Новости. Оно стилизовано под официальное, в оформлении использованы цвета традиционные Сбербанка и его логотип. Специалисты Службы безопасности Сбера просят граждан не устанавливать фейковое приложение, чтобы не подвергать опасности свои средства, размещённые на счетах.
По сообщению пресс-службы Сбербанка, руководство уже направило запрос на блокировку вредоносного приложения. Пока же сотрудники банка просят клиентов быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников.
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Александр Бойцов