Сбербанк предупредил о новом способе мошенничества через фейковое приложение

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Поддельное приложение Сбербанка появилось в App Store, оно называется «Сбер: Онлайн Банк», сообщили в кредитной организации.
Визуально программа похожа на официальное приложение, она имеет аналогичный логотип и цветовую гамму, однако на самом деле является поддельной. После ее скачивания пользователи могут лишиться личных данных.
В Сбербанке посоветовали пользователям, которые случайно загрузили фейковое приложение, удалить его и изменить пароли для входа в личный кабинет.
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