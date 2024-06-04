Сбежавший муж Блиновской вернулся в свою воинскую часть в Донецке

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Муж блогерши Елены Блиновской Алексей вернулся в воинскую часть сразу после того, как его жена подала заявление о банкротстве. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
По словам сослуживцев Блиновского, мужчина все это время был в Москве и решал вопросы имущественного характера. Сам Алексей уточнил, что причиной отъезда стали срочные дела.
Ранее сообщалось, что актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Ранее сообщалось, что актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции в подразделении, в котором состоит Алексей Блиновский, муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской и экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Екатерина Коршунова