Блиновский сменил деятельность в зоне СВО

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Муж скандального блогера Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком другого подразделения в ДНР. Теперь его отправят на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Алексей Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, и сейчас он находится в статусе «переоформления». По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона», – сказано в сообщении.
Отмечено, что перед отправкой на линию боевого соприкосновения, Блиновский пройдет обучение. Раньше военнослужащий собирал беспилотники для разных подразделений ВС РФ.
Ранее сообщалось о побеге Блиновского из воинской части. По данным журналистов, он не покидал зону спецоперации.
Алексей Блиновский отправился в зону боевых действий в апреле текущего года.
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