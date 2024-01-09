Сбитый машиной поэт Рубинштейн находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

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Поэт и публицист Лев Рубинштейн находится в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что у пострадавшего диагностированы множественные переломы, отёк мозга, а также повреждения внутренних органов. 76-летнему поэту провели тяжелейшую операцию.
Врачи продолжают бороться за его жизнь. По информации РИА Новости, состояние Рубинштейна оценивается, как крайне тяжелое.
Напомним, в Москве машина сбила поэта Льва Рубинштейна. Авария произошла на улице Образцова.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь.
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Врачи продолжают бороться за его жизнь. По информации РИА Новости, состояние Рубинштейна оценивается, как крайне тяжелое.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. В 1960-х годах Рубинштейн начал свой литературный путь.
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Екатерина Коршунова