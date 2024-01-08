Стали известны подробности гибели журналиста «Ленты.ру» Рыбина

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Журналиста Александра Рыбина нашли мёртвым в Ростовской области. Его тело обнаружили рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе.
По предварительной информации, журналист скончался от болезни сердца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По словам источника, осмотр тела показал, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при Александре Рыбине. Что говорит о том, что смерть носила не криминальный характер.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».
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По словам источника, осмотр тела показал, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при Александре Рыбине. Что говорит о том, что смерть носила не криминальный характер.
«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сообщил источник.Александр Рыбин долгое время был внештатным автором издания «Лента.ру», писал для «Рабкора». В круг его интересов входили события на Ближнем Востоке и Африке.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».
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Мария Фирсова