Сбой в системе теплоснабжения Дмитрова удалось полностью ликвидировать

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Теплоснабжение микрорайона Космонавтов в Дмитровском городском округе полностью восстановлено. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный. Утечка произошла утром во вторник.
«Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов ликвидировали. Благодарю все службы за профессионализм и оперативность, а жителей – за терпение и понимание. Температура во всех квартирах микрорайона скоро нормализуется», – написал Поночевный в своём телеграм-канале вечером 9 января.Утром того же дня жильцы 30 домов остались без отопления и горячей воды из-за утечки на теплосети. Подачу теплоносителя в дома приостановили для ремонтных работ. Через несколько часов отопление дали в школу, детсад и 22 многоквартирных дома. Ещё восемь домов микрорайона оставались без тепла.
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Лора Луганская