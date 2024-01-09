До конца дня в Солнечногорске планируют решить вопрос с отоплением

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Сообщается, что отопления нет в домах на улицах Ленинградской, Красной, Вертлинской, Колхозной, Колхозном переулке, в д/о Лесном и в двух детских садах. В настоящее время идут работы по ликвидации неполадок и устранении проблемы.
За проведение ремонтных работ представители ООО «Газпромтеплоэнерго». Восстановить подачу отопления планируется сегодня до конца дня.
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