До конца дня в Солнечногорске планируют решить вопрос с отоплением

Из-за утечки на теплосети остановлена котельная ГЭМЗ и временно приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения в 52 многоквартирных домах в Солнечногорске. Об этом сообщили в администрации округа.

Сообщается, что отопления нет в домах на улицах Ленинградской, Красной, Вертлинской, Колхозной, Колхозном переулке, в д/о Лесном и в двух детских садах. В настоящее время идут работы по ликвидации неполадок и устранении проблемы.

За проведение ремонтных работ представители ООО «Газпромтеплоэнерго». Восстановить подачу отопления планируется сегодня до конца дня.



