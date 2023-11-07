СБУ проводит проверки в храмах УПЦ в Закарпатье, за, якобы, пропаганду РФ

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет два храма канонической украинской православной церкви( УПЦ) в Закарпатье, об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«СБУ проверяет два храма в Закарпатье, где УПЦ имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов. Представители СБУ посетили в селе Русские Геевцы Свято-Михайловский храм, а в селе Красное Рождественский храм Божией матери», - прокомментировал ситуацию источник агентства.
По информации украинских спецслужб, в этих храмах, якобы, занимаются российской пропагандой, а именно - молятся за ценности РФ, а также за солдат Вооруженных сил РФ.
Читайте также:
Верховная Рада приняла в I чтении законопроект, направленный на запрет УПЦ
СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
В одном из баров Винницы из-за русского шансона сошлись в рукопашной СБУ и ВСУ
Евгения Парфентьева