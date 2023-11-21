Сдал МиГ-25 и отрекся от семьи: что стало с советским пилотом, угнавшим истребитель

Бывший лётчик-перебежчик Виктор Беленко, чей поступок нанес серьезный ущерб обороноспособности Советского Союза, скончался в США. Редакция «Радио 1» расскажет, как поступок советского предателя помог раскрыть засекреченную информацию об истребителе МиГ-25, ради чего он оставил свою семью, и почему умирал в одиночестве в доме престарелых.