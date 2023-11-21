Су-57 станет двухместным

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации».
«Известия» пишут, что он будет являться версией истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом.
Двухместный самолет будет выпущен в трех вариантах: учебно-боевом, с оператором вооружений, а также как лидер группы БПЛА.
Истребитель будет способен при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов» исполнять функции командного пункта управления.
Двухместный Су-57 оснастят дополнительными топливными баками. Это позволит на 10% увеличить дальность и продолжительность полета отечественного истребителя.
Ранее российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на новый многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации. Как указано в описании изобретения, наиболее близким к нему из существующих моделей является самолет Су-30МК.
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Двухместный самолет будет выпущен в трех вариантах: учебно-боевом, с оператором вооружений, а также как лидер группы БПЛА.
Двухместный Су-57 оснастят дополнительными топливными баками. Это позволит на 10% увеличить дальность и продолжительность полета отечественного истребителя.
Ранее российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на новый многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации. Как указано в описании изобретения, наиболее близким к нему из существующих моделей является самолет Су-30МК.
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Мария Фирсова