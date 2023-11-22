Сделка по продаже Forbes не состоится из-за зятя экс-главы Дагестана

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Группа инвесторов, которую возглавил американский предприниматель, основатель Luminar Остин Рассел, не смогла приобрести глобальный медиахолдинг Forbes Media Group.
Сообщается, что сделка на 800 млн долларов сорвалась после появления информации о том, что настоящим покупателем выступит российский бизнесмен Магомед Мусаев, пишет The Washington Post.
О расторжении соглашения заявил владелец холдинга Integrated Whale Media. В свою очередь Рассел отметил, что расторжение договора устраивает обе стороны.
Сообщается, что на сделку обратил внимание комитет конгресса США по иностранным инвестициям из-за возможного участия граждан из других стран. К сделке мог иметь отношение президент венчурного фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев, которого «Коммерсантъ» называл зятем экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Информация о том, что Мусаев намерен участвовать в сделке появилась в мае. Также само предложение Рассела приобрести медиахолдинг выглядело подозрительно, ведь у бизнесмена нет опыта работы в медиаиндустрии, а выставленная цена оказалась слишком высокой.
В октябре газета WP писала, что Мусаев, ставший владельцем российского Forbes в 2018 году, говорил партнёрам о покупке «глобального Forbes», называя это сделкой всей жизни. В доказательство издание предоставило 5 аудиозаписей и видеозапись его слов. Мусаев, по информации газеты, заявлял, что Рассел - подставное лицо в сделке.
Предприниматель опровергал данную информацию и говорил, что это «чудовищный миф».
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О расторжении соглашения заявил владелец холдинга Integrated Whale Media. В свою очередь Рассел отметил, что расторжение договора устраивает обе стороны.
Информация о том, что Мусаев намерен участвовать в сделке появилась в мае. Также само предложение Рассела приобрести медиахолдинг выглядело подозрительно, ведь у бизнесмена нет опыта работы в медиаиндустрии, а выставленная цена оказалась слишком высокой.
В октябре газета WP писала, что Мусаев, ставший владельцем российского Forbes в 2018 году, говорил партнёрам о покупке «глобального Forbes», называя это сделкой всей жизни. В доказательство издание предоставило 5 аудиозаписей и видеозапись его слов. Мусаев, по информации газеты, заявлял, что Рассел - подставное лицо в сделке.
Предприниматель опровергал данную информацию и говорил, что это «чудовищный миф».
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Мария Фирсова