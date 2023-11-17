Гергиев прокомментировал возможное назначение на пост директора Большого театра

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«Я достаточно занят и не искал возможности работать ещё больше», — сказал Валерий Гергиев в беседе с Павлом Зарубиным.
«Есть представление, как мне кажется, о том, что такое наши обязанности. Вот когда все три сходятся в какой-то гармонии, мне кажется, уже неважно — два города, три театра, четыре региона, пять стран», — сказал Валерий Гергиев.Сейчас должность главы Большого театра занимает Владимир Урин. Пресс-служба театра не стала комментироваьть «Известиям» сообщения о подаче Уриным заявления на увольнение. Forbes, ссылаясь на осведомленный источник, пишет, что заявление ужжже подписали.
«Решение о назначении Гергиева принял лично Путин. Для президента он этакий Михалков от театра», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.Читайте также:
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