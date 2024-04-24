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Семья погибшего в ДТП Захарова дала положительное решение на УДО Ефремова

24 апреля 2024, 09:29
Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова простили актера Михаила Ефремова и выступили за то, чтобы он освободился из колонии по УДО. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский в беседе с SHOT.
По словам Добровинского, он передал семье Захарова прошение представителей Ефремова об условно-досрочном освобождении. На что родственники погибшего ответили согласием. Адвокат отметил, что близкие Захарова обладают великодушием и человечностью, поскольку они заявили о своем положительном решении.

Ранее сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Причиной послужило нарушение режима в колонии в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание.



Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

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Выдано разрешение на строительство более 30 индивидуальных жилых домов в Истре
24 апреля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Разрешение на строительство 31 индивидуального жилого дома в кластере «Истра-Дом» получила компания «Самолёт» от министерства жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Дома будут строиться по договорам долевого участия, дольщики получат жильё вместе с земельным участком, центральными коммуникациями и отделкой», — отмечается в сообщении.
Всего в кластере «Истра-Дом» на территории около 284 гектаров планируется построить 2 тысячи 248 индивидуальных домов общей площадью 306 тысяч квадратных метров. В кластере также построят несколько детских садов, школу, рассчитанную на 825 учеников и поликлинику на 108 посещений за смену. Кроме того, проект предусматривает создание детского центра, коворкинга, банного комплекса и клубного дома, где жители смогут проводить досуг.

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#министерство жилищной политики мо
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В Красногорске продолжается строительства жилого комплекса «Аникеевский»
24 апреля 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье реализуют проект комплексного развития территории — ЖК «Аникеевский». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Аникеевский» на пересечении Новорижского и Волоколамского шоссе. Строительные работы в новом жилом комплексе идут сразу на нескольких объектах для более быстрой готовности объектов.

«В корпусах 19/1, 19/2 и 26 полностью завершены работы по устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, а также выполнены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций надземной части и кладочные работы. В настоящий момент производится монтаж металлоконструкций и светопрозрачных конструкций и устройству инженерных сетей», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, в домах начали установку систем автоматики и диспетчеризации, охранного телевидении и тревожной сигнализации.

Стоит отметить, что работы продолжаются также в детском саду для 315 мест. На сегодняшний день завершены земляные и фундаментные работы и идет устройство горизонтальной гидроизоляции и цокольной части здания.

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Сотни тысяч аргентинцев вышли на митинг против реформы образования
800 тыс. человек в Буэнос-Айресе вышли на протест против реформы образования
24 апреля 2024, 08:42

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Порядка 800 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Об этом сообщает Página 12.
Отмечается, что аргентинцы протестуют против политики властей в сфере образования. Массовые митинги прошли по всей стране.

Множество граждан выступило в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования. Новые реформы, продвигаемые правительством президента страны Хавьера Милея, предусматривают сокращение государственного финансирования системы образования.

Сообщается, что протесты организовали представители 57 государственных университетов, а также несколько профсоюзов.

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#образование
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Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении
Mash: актеру Михаилу Ефремову отказали в УДО
24 апреля 2024, 08:20

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда

Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Причиной послужило нарушение режима в колонии в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. По этой причине прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили.

Адвокат актёра рассказал Mash, что никакой внутренней комиссии не было, как и прошения от Ефремова.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

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#суд
#колония
#тюрьма
#актёр
#михаил ефремов
#дтп
#адвокат
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«Просто я такой человек»: Пара разорвала помолвку после одного разговора о сексе
Могу, но не хочу: Парень разорвал помолвку с девушкой после фразы о сексе
24 апреля 2024, 08:13

Фото: iStock/stefanamer

Молодой человек передумал жениться на своей возлюбленной после её фразе о сексе. Такой историей поделился один из пользователей платформы Reddit.
По словам автора поста, ему 27 лет, а со своей девушкой он встречался на протяжение трёх лет. Дело шло к свадьбе, однако, поговорив с ней об интимной жизни, он принял решение разорваться помолвку.

Как сообщил бывший жених, в после у них всё было нормально, но партнёрша не хотела пробовать ничего нового. На все его предложения она отвечала фразой «просто я такой человек».

«Я могу устроить тебе потрясающий секс, но просто не хочу», — так возлюбленная автора в последний раз ответила на его предложение поэксперементировать. Она также отметила, что в прошлом любила пробовать необычные вещи в постели, но пока что к ним больше не готова.

Как отметил автор, сразу после этой её фразы он принял решение о разрыве помолвки. Пользователи Reddit поддержали его шаг, заявив, что он принял «самое правильное решение в своей жизни».

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#секс
#отношения
#свадьба
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В ФБР опасаются теракта в США, как в «Крокусе»
Директор ФБР Рэй заявил о риске теракта в США, похожего на атаку в «Крокусе»
24 апреля 2024, 05:56

Фото: istock / Tero Vesalainen

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что США обеспокоены риском проведения теракта, похожего на атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NBC.
Рэй отметил, что вероятность террористической атаки в США с момента начала военной операции Израиля против Палестины серьезно растет. Как утверждает директор ФБР, в настоящий момент риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и малых групп экстремистов.

Стоит отметить, что вероятность теракта в Америке в течение последнего десятилетия рассматривалась разведчиками как крайне низкая.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 отказались признать причастность Украины к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#операции
#теракт
#крокус сити холл
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В погоне за скидкой: Россиянам рассказали, чем опасны «карманные» банки маркетплейсов
Доцент Белянчикова объяснила, чем опасна оплата картами Ozon и Wildberries
24 апреля 2024, 05:26

Фото: istock / oatawa

Казалось бы удобные и выгодные виртуальные карты, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, несут в себе риски. Об этом предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с «Прайм».
Белянчикова заявила, что основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов такая же, как и для пользователей обычных дебетовых карт.

«Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам», — предупредила эксперт.
Пользователя могут привлечь в крайне сложные схемы, где обязательно попросят предоставить личные данные, в том числе, информацию о банковских картах. Попав в ловушку, жертва может потерять все накопления, предупредила специалист.

Также опасность представляет рассрочка, которую маркетплейсы предлагают покупателям. Фактически, это обычный кредит, и нарушение графика платежей опасно штрафами. Помимо этого, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они «вшиты» в цену, подытожила Белянчикова.

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#накопления
#маркетплейс
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Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями
24 апреля 2024, 04:15

Фото: istock / dolgachov

Женщина, пожелавшая уменьшить грудь, столкнулась с неожиданными последствиями. Стою историю она рассказала на форуме Reddit.
После знакомства с будущим мужем женщина начала задумываться об операции по уменьшению груди, так как сомневалась в своей привлекательности. На что мужчина ответил, что она ни в каких пластических операциях не нуждается, и порекомендовал разобраться в причинах появления подобных мыслей.

Спустя три года отношений пара поженилась. Их жизнь складывались отлично, до тех пор, пока у жены не началась депрессия. Несмотря на поддержку супруга, она вновь начала сомневаться в собственной красоте и вернулась к мысли об уменьшении груди.

Об операции женщина рассказала супругу только за неделю до даты хирургического вмешательства. Свою скрытность она объяснила тем, что не хотела, чтобы муж отговаривал ее от операции. В ответ он заявил, что любит ее, но желает обсудить эту ситуацию после восстановления.

Через время женщина заметила ладное, когда они занялись сексом в первый раз после операции.

«Обычно мы предпочитаем разные позы во время секса, но мне показалось, что в этот раз он предпочитал исключительно догги-стайл или позу обратной наездницы. Я поняла, что у нас проблемы, когда один раз обернулась и почувствовала, как он обмяк. Как только он увидел мою грудь, все кончилось», — поделилась пользовательница.
Женщина заявила супругу, что не позволит вести себя так, чтобы она «чувствовала себя уродливой» и что ему придется смириться с ее новой грудью. Мужчина ответил ей, что у всех поступков есть последствия. В итоге у пары начали конфликты, которые переросли в сон на разных кроватях.

«Все вышло совсем не так, как предполагалось. Я думала, что буду счастлива, но, честно говоря, я никогда не чувствовала себя хуже. У меня такое ощущение, что я взяла красивую часть себя и избавилась от нее, потому что мне казалось, что это сделает меня счастливой. (…) Я просто смотрю на свою грудь и плачу. Я вижу шрамы и думаю, какая я теперь маленькая», — посетовала она.
Она также добавила, что поняла, насколько конфликт серьезен, только когда увидела пост супруга на Reddit, в котором тот упомянул о разводе.

Чтобы вернуть его расположение, она даже задумалась об установке имплантов, но не уверена, что это сможет помочь.

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#конфликт
#сон
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#жизнь
#пост
#мужчина
#операции
#депрессия
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Глава минздрава Крыма объявил о возможной отставке из-за срыва поставок лекарств
Глава Минздрава Крыма допустил, что покинет пост из-за срыва поставок препаратов
24 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский прокомментировал ситуацию с жалобами на якобы прекратившиеся поставки медикаментов в регион. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Как утверждает министр, в 2024 году для обеспечения граждан льготными препаратами была запланирована закупка около 1100 позиций. На сегодняшний день проведена закупка 955 наименований.

Скорупский добавил, что сейчас идёт приём 30 позиций лекарства в большом количестве, на что потребуется дополнительное время.

В то же время необходимо приобрести недостающие лекарства. По ним проведут процедуру закупки со сроком поставки до 15 мая 2024 года. Все списки опубликованы на сайте Минздрава Крыма. Скорупский принес извинения крымчанам за нарушение сроков поставки медикаментов, которые ожидались в начале года.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», – заявил министр.
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