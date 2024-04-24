Семья погибшего в ДТП Захарова дала положительное решение на УДО Ефремова

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Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова простили актера Михаила Ефремова и выступили за то, чтобы он освободился из колонии по УДО. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский в беседе с SHOT.
По словам Добровинского, он передал семье Захарова прошение представителей Ефремова об условно-досрочном освобождении. На что родственники погибшего ответили согласием. Адвокат отметил, что близкие Захарова обладают великодушием и человечностью, поскольку они заявили о своем положительном решении.
Ранее сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Причиной послужило нарушение режима в колонии в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание.
Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Ранее сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Причиной послужило нарушение режима в колонии в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание.
Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.
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Екатерина Коршунова