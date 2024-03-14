Сенатор США Вэнс заявил о рекордно низком числе боеприпасов на складах

Фото: сайт Сената США
В США забеспокоились об опасно низком количестве боеприпасов на складах из-за помощи Киеву. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, представив законопроект о проведении оценки состояния американского военно-промышленного комплекса.
Американский парламентарий от штата Огайо считает, что США абсолютно не готовы к любому крупному конфликту, в том числе, из-за нехватки мощностей по производству артиллерийских снарядов, а также зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что после того, как у Соединённых Штатов закончатся выделенные деньги на помощь Киеву, поставки оружия Украине прекратятся.
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«Джо Байден в последние два года отправлял Украине больше вооружений, чем мы можем произвести, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность», — заявил законодатель.
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Артем Путинцев