Серебряным медалистам выдадут синий аттестат с отличием

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Школьникам, которые получат по итогам обучения серебряную медаль, будет вручаться сине-голубой аттестат с отличием. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.
Прежде в Минобрнауки РФ рассказали о минимальных баллах, которые необходимо набрать выпускникам школ на ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. В министерстве сообщили, что проходной балл по русскому языку будет равен 40 баллам, а по математике – 39.
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