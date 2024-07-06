Сергей Кириенко наградил Московскую область за участие в выставке «Россия»

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил Московской области награду за участие в выставке «Россия», об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Я посмотрел рейтинг самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — отметил Кириенко.
В ходе торжественной церемонии он вручил памятные статуэтки всем регионам, отличившимся на выставке-форуме.
«Выставка «Россия» подарила людям прекрасную возможность — за один день совершить путешествие по нашей большой стране. Все регионы провели серьезную работу, чтобы рассказать о своей родной земле. Хочу поблагодарить всю нашу креативную команду, а также наших друзей — Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Юрия Башмета и Егора Дружинина, презентовавших на выставке проекты, которые мы вместе реализуем. А в рамках тематических дней предприниматели, спортсмены, врачи, активисты и волонтеры делились лучшими подмосковными практиками», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Глава региона напомнил, что за время проведения выставки стенд Подмосковья посетило более 6 миллионов человек.
Гости стенда Московской области смогли совершить 3D-путешествие по самым знаковым местам региона, принять участие в игре-стратегии, прототипом которой стали ЦУР и «Добродел», научиться управлять квадрокоптером, оказывать первую помощь. К тому же, в рамках акции «Доброе дело» посетители стенда написали более 1,2 тысяч писем со словами поддержки российским военным, которые несут службу на полях специальной военной операции.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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