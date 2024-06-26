Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллонный гость

Фото: Медиасток.рф
Выставку-форум «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, посетили 17 миллионов человек. Юбилейный гость пришёл на мероприятие сегодня, 26 июня.
Им стал Егор Морозов, приехавший посмотреть выставку из Волгограда. Вместе с ним в столицу приехали его жена Ольга и двое детей: шестилетний Иван и девятилетний Андрей, сообщила пресс-служба выставки. Гость из города на Волге отметил, что ему и семье было очень интересно побывать здесь, посмотреть, какая Россия большая и великая страна. Он выразил сожаление, что выставка закрывается и понадеялся, что она возобновит работу в каком-нибудь другом формате.
Юбилейные гости получили подарок от оргкомитета выставки «Россия» и правительства Нижегородской области. В торжественной обстановке им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область. Егор Морозов и его семья посетят самые интересные, красивые и значимые места региона.
Читайте также:
Выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетило 13 миллионов человек
На выставку-форум «Россия» пришел 12-миллионный посетитель
Александр Бойцов