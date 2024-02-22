Шахматист Карякин рассказал об угрозах его семье после начала СВО

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Российский шахматист Сергей Карякин, который поддерживает проведение спецоперации, заявил, что часто сталкивается с различными угрозами в адрес его и семьи.
«Угроз было очень много. В самом начале специальной военной операции – каждый день, то есть тысячи сообщений были в различных мессенджерах. Были прямые угрозы жизни мне и моей семье», — рассказал Карякин в эфире радио «КП».
Он отметил, что это было для него не очень приятно.
Ранее Карякин призывал Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде за то, что тот отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам.
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