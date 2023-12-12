Гроссмейстер Карякин сыграл на форуме «Россия» с чемпионом мира среди детей

Фото: Минспорт МО
Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин сыграл с чемпионом мира среди мальчиков до восьми лет Романом Шогджиевым. Матчи состоялись на выставке-форуме «Россия».
«В День республики Калмыкия Карякин и Шогджиев провели две партии. Встреча прошла на стенде республики. Первая партия завершилась вничью, вторая - победой Карякина», – передаёт ТАСС.Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. На ней демонстрируют важнейшие достижения страны в экономике, науке, культуре, спорте, общественной жизни. Экспозиции представляют все регионы страны, в том числе Московская область.
Читайте также:
В Московской области открыли Шахматную академию Сергея Карякина
Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья
Шахматные турниры в усадьбе Гребнево собрали более 700 участников
Лора Луганская