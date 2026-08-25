«Школа межэтнической журналистики» объявляет набор слушателей на 2026 год
Проект «Школа межэтнической журналистики» набирает слушателей на 2026 год. В региональном модуле изучают основы профессии и политику, в федеральном — слушают экспертов, едут в экспедицию и участвуют в хакатоне.
Занятия регионального этапа проходят очно и онлайн. Обучение бесплатное, для зачисления требуется конкурсный отбор. Организаторы приглашают молодых людей от 18 до 30 лет из всех регионов. В этом году проект работает в рамках Года единства народов России.
«Наша Школа учит не только уважать и грамотно описывать культурные традиции и обычаи разных этносов. Уже 12 лет мы рассказываем молодым коллегам, что же объединяет многонациональный российский народ и как профессионально работать с темой национального единства», — отметила президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.Для участия необходимо с 1 по 15 сентября отправить анкету и мотивационное письмо (от 1500 знаков) на почту school@nazaccent.ru. Успешные кандидаты проходят собеседование.
На федеральный модуль в Москве приглашают лучших студентов регионального этапа. Проезд и проживание оплачивает организатор. По окончании каждого модуля выдают сертификаты. Занятия пройдут осенью 2026 года: региональный этап — сентябрь–ноябрь, федеральный — конец ноября.