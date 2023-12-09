Школьники из Подмосковья взяли 2 золота на Международной естественно-научной Олимпиаде

Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный
Школьники из города Долгопрудный в Московской области успешно выступили на Международной естественно-научной Олимпиаде, проходившей в Таиланде. Ребята привезли из далёкого Бангкока две золотые медали.
Победителями соревнований, в которых участвовали 311 школьников из 55 стран мира стали Мария Торкановская и Роман Кожевников. Маша учится в физико-техническом лицее имени П.Л. Капицы, а Рома — в физико-математическом лицее № 5. Всего российская сборная завоевала шесть золотых медалей в разных дисциплинах. Среди испытаний были задания, для выполнения которых требовались знания по физике, химии и биологии.
Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный
В своём телеграм-канале юных земляков тепло поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он назвал Машу и Рому большими молодцами и отметил, что подмосковные школьники в очередной раз доказали высокий уровень знаний, который ни получают в школах региона. В заключение глава Подмосковья отметил, что очень он гордится такими ребятами вместе с их педагогами и родителями.
Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный
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Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный
Фото: пресс-служба администрации ГО Долгопрудный
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Александр Бойцов