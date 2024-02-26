Школьники Московской области начали мастерить скворечники к весне

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Подмосковные школьники приступили к изготовлению скворечников. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весна уже близко. В подмосковные леса начнут возвращаться перелётные птицы. А значит, пора готовить скворечники. Сотрудники Тропарёвского участкового лесничества Бородинского филиала Мособллеса и члены школьного лесничества «Друзья леса» школы «Перспектива» Можайского городского округа начали мастерить их», – отметили в Комлесхозе.Лесничие заранее подготовили части для поделок, рассказали о разных конфигурациях птичьих домиков, инструментах и материалах, с помощью которых их можно сделать.
«Слишком сильно полировать внутреннюю поверхность не нужно лучше оставить шероховатости, чтобы будущим жильцам было удобнее за неё цепляться. Внешне конструкция не должна быть броской: птицы предпочитают неприметные квартирки», – подчеркнули в ведомстве.Там надеются, что скоро птичьи квартиры займут места на пришкольной территории и привлекут пернатых.
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Лора Луганская