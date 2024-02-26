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Школьники Московской области начали мастерить скворечники к весне

26 февраля 2024, 18:12
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Подмосковные школьники приступили к изготовлению скворечников. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весна уже близко. В подмосковные леса начнут возвращаться перелётные птицы. А значит, пора готовить скворечники. Сотрудники Тропарёвского участкового лесничества Бородинского филиала Мособллеса и члены школьного лесничества «Друзья леса» школы «Перспектива» Можайского городского округа начали мастерить их», – отметили в Комлесхозе.
Лесничие заранее подготовили части для поделок, рассказали о разных конфигурациях птичьих домиков, инструментах и материалах, с помощью которых их можно сделать.


Школьники узнали, что смастерить скворечник несложно. На работу уйдёт несколько часов. Идеальный материал – древесина лиственных пород. Дело в том, что на хвойных досках может быть слишком много липкой смолы.
«Слишком сильно полировать внутреннюю поверхность не нужно лучше оставить шероховатости, чтобы будущим жильцам было удобнее за неё цепляться. Внешне конструкция не должна быть броской: птицы предпочитают неприметные квартирки», – подчеркнули в ведомстве.
Там надеются, что скоро птичьи квартиры займут места на пришкольной территории и привлекут пернатых.

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Орбан рассказал, когда Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Орбан: Венгрия сегодня одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
26 февраля 2024, 18:35

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил законодателям о намерении парламента ратифицировать просьбу Швеции о вступлении в НАТО уже в понедельник 26 февраля, в рамках открытия весенней сессии парламента.
Это произошло перед голосованием по вопросу о членстве Швеции в альянсе, передает Reuters.

Венгрия будет последней из 31 стран-членов альянса, которая ратифицирует членство Швеции, после нескольких месяцев задержек в этом процессе.

Ранее Орбан заявил, что парламент страны планирует утвердить соглашение в начале весенней сессии.

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Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища
Минобороны: российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища
26 февраля 2024, 18:28

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные использовали хитрость, чтобы обойти украинский дрон и эвакуировать раненого бойца, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Мы разбрелись по окрестностям, уложили раненого и приготовились лечь отдохнуть. Рядом была воронка от взрыва и странная дыра... Мы дали раненому возможность перекурить, когда вдруг начался новый обстрел», — рассказал лейтенант Василий Башков.
Он также поделился, что российским военным удалось обмануть вражеский дрон, притворившись мертвыми. Когда беспилотник улетел, они смогли спасти раненого солдата.

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Видеоигра школьника из Власихи названа лучшей на фестивале робототехники
26 февраля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученики Власихинской школы «Перспектива» успешно выступили на VIII чемпионате робототехники RoboSpace 2024, который проходил в Королёве. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Видеоигра ученика 8 класса Андрея Григорьева «Школьные бега 2024» заняла первое место среди представленных на фестивале проектов. Все судьи, а также глава Королёвского городского округа Игорь Трифонов заинтересовались работой. Они с интересом смотрели презентацию, давали школьнику консультации по оптимизации кода игры. Ученик работал над проектом целый год», – пояснили в пресс-службе.
Остальные проекты робототехников из Власихи тоже вызвали актуальными и интерес у судей и зрителей фестиваля. Всем ребятам вручили дипломы участников.

По данным ведомства, фестиваль собрал более 100 участников из школ Москвы, Липецка, Ленинградской и Московской областей.

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#подмосковье
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В Шаховской ищут дом для беспризорного трёхлапого кота
26 февраля 2024, 17:53

Фото: Татьяна Рунова

Бездомного кота с полуотрубленной лапой подобрала зоозащитница Ирина Котенёва из Шаховской, животное прооперировали и теперь ищут для него дом с любящими хозяевами, передаёт корреспондент Татьяна Рунова.
«Я нашла этого кота в Волоколамске. Травма выглядела так, будто ему пытались отрубить лапку — часть её болталась на одних мышцах. Мы приняли решение ампутировать эту часть», — рассказала Ирина.

Ветеринары провели операцию и кастрировали кота, сейчас он живёт у Ирины на передержке.

«Кот ласковый, нежный, очень «ручной». Дружит с другими животными, даже с собаками. По моим ощущениям, ему не больше двух лет, потому что он очень игривый, как маленький ребёнок. Сейчас мы активно ищем ему дом», — поделилась Ирина.

Зооволонтёр занимается спасением собак и кошек уже пять лет. Благодаря Ирине многие животные уже обрели хозяев и дом.

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#зоозащитник
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В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями ее обидчиков
В Дагестане девочка пришла с ножом на разговор с родителями обижавших ее братьев
26 февраля 2024, 17:51

Фото: istock / PaulBiryukov

В Каспийске подросток-девочка с психическим расстройством пришла к дому родителей двух мальчиков с ножом после того, как они издевались над ней, заявила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
«Девушке 16 лет, она состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере из-за психического заболевания. Ее обзывали и дразнили двое мальчиков — братья в возрасте 10 и 12 лет... По свидетельствам очевидцев, она становилась объектом насмешек неоднократно», — написала Гариева.

По ее словам, девушка много раз просила братьев остановиться, однако это лишь подстрекало их.

«В итоге, отчаявшись, девушка взяла столовый нож (с закругленным концом, используемый для распределения масла на хлеб) и явилась к дому родителей мальчиков с претензией, требуя, чтобы они прекратили издеваться над ней», — рассказала представитель МВД.

Состояние девушки оценят медики, а родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (в соответствии со статьей 3.35 КоАП РФ), добавила Гариева.

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Более 550 тысяч подмосковных школьников примут участие в «Уроке цифры»
26 февраля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Минобразования МО

11-31 марта в школах будет проходить «Урок цифры» по технологиям тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
Предполагается, что в тематическом уроке примут участие более 550 тысяч учащихся 1-11 классов, а также 18 тысяч педагогов более 900 общеобразовательных организаций Московской области.
«Дети узнают об основных видах тестирования, инструментах и особенностях этой области, смогут развить цифровую грамотность. Видеолекция и интерактивный тренажёр научат школьников работать с цифровыми инструментам», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что открытый «Урок цифры» состоится 21 марта в Одинцовской лингвистической гимназии. По данным министерства, с 2018 года уроки прошли более 82 млн раз по всей России.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.

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Суд в Москве вынес звездному психологу приговор за мошенничество
Суд в Москве приговорил звездного психолога Эль к 8,5 года за мошенничество
26 февраля 2024, 17:42

Фото: iStock/Zolnierek

Известную интернет-психолога Наталию Эль Лефортовский суд Москвы приговорил к 8,5 годам заключения за мошенничество на сумму 17 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.
Суд признал её виновной в 16 случаях мошенничества по статье 159 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, обязав Эль компенсировать им свыше 17 миллионов рублей. Наталия Эль была известна своим активным участием в YouTube и частыми выступлениями в ток-шоу как эксперт по психологии.

Однако, как уточнила прокуратура Москвы, у Эль не было соответствующего образования. Несмотря на это она представляла себя как успешного психолога и влиятельного человека с связями в государственных органах.

По данным ведомства, она обещала помощь в приобретении квартир по низкой цене, получала задатки и затем исчезала с деньгами.

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На крымский берег выбросило умирающего дельфина
26 февраля 2024, 17:41

Фото: iStock/Wirestock

Рыбаки нашли на крымском побережье умирающего дельфина, об этом сообщает RT в своём Telegram-канале.
«Животное нельзя отпускать обратно в море: дельфин болен, там он погибнет. Ему нужна помощь», — об этом изданию сообщил представитель центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

Отмечается, что животное обнаружили рыбаки на одном из пляжей Евпатории.

В настоящий момент зоозащитники решают вопрос о транспортировке дельфина в лечебное заведение, а пока специалисты стараются оказывать животному всю необходимую помощь прямо на берегу.

Напомним, в начале февраля весь мир потрясла шокирующая история о других млекопитающих, проживающих под водой. Стая косаток застряла во льдах неподалёку от японского острова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зоозащитник
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В Польше поезд с авиатопливом сошел с рельсов
В Польше поезд с топливом сошел с рельсов, произошла разгерметизация цистерны
26 февраля 2024, 17:28

Фото: iStock/remik44992

В Польше произошел инцидент с поездом, перевозившим авиационное топливо, сообщила радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в районе Грабовно Велького в Нижнесилезском воеводстве. В результате схода с рельсов цистерны произошла разгерметизация, что привело к утечке топлива.

На место происшествия были направлены полиция, пожарная служба и специализированное химическое подразделение из Вроцлава с целью создания безопасной зоны.

Железнодорожное движение в районе было остановлено, но угрозу пожара удалось устранить.

Пока неизвестны причины произошедшего. Полиция призывает водителей избегать поездок в направлении Грабовно Велького из-за возможного перекрытия местных дорог.

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