Школьники смогут записаться онлайн на экзамены через Добродел

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Добродел поможет записаться на экзамены онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Теперь школьники Московской области могут записываться на ЕГЭ или ОГЭ онлайн с помощью приложения «Добродел».
Стоит отметить, что при подаче заявления необходимо будет правильно указать сведения о заявителе, предметы, которые планирует сдавать школьник и период сдачи экзаменов.
Онлайн-заявление на ЕГЭ можно подать до 1 февраля 2024 года, для сдачи ОГЭ — до 1 марта 2024 года.
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«Услуга «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» находится в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Образование». Электронной услугой могут воспользоваться как сами дети в возрасте 14 лет и старше самостоятельно, так и их законные представители», — поделились в министерстве.
Онлайн-заявление на ЕГЭ можно подать до 1 февраля 2024 года, для сдачи ОГЭ — до 1 марта 2024 года.
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Мира Полтева