Каширских школьников психологически подготовили к экзаменам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Для каширских школьников устроили тренинг психологической подготовки к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тренинговое занятие для учащихся выпускных классов прошло на базе школы №4 в рамках программы «Психологическая подковка к ГИА». Его провели специалисты службы психолого-педагогического сопровождения «Учебно-методического центра». Школьникам рассказали, как лучше подготовиться к экзаменам. На занятии провели упражнения-дискуссии, упражнения-игры и мини-лекции», – говорится в сообщении.Тренинговая программа помогает ученикам не только лучше подготовиться к экзамену, но и справиться с волнением. Цель программы - отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к ЕГЭ, обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля, повышение уверенности в себе и в своих силах.
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