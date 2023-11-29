Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»

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В начале ноября 2023 года на стриминговых платформах вышла криминальная драма «Сердце пацана. Кровь на асфальте». Фильм вскоре прозвали «главным сериалом года», а цитаты из него стали разлетаться среди молодежи. Однако вскоре картина привлекла к себе внимание общественности. О том, почему трансляцию сериала хотят запретить, и как с выходом фильма связывают рост подростковой преступности в Татарстане, расскажет редакция «Радио 1».
Про что сериал «Слово пацана»
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в ноябре 2023 года. Действие драмы разворачивается в 1980-х годах в Казани. Главный герой – скромный и тихий 14-летний школьник, который попадает в молодежную группировку, по законам которой, уличный мир делится на «ровных пацанов» и «чушпанов». Герою предстоит доказать, что он достоин быть членом банды и пролить первую кровь в драке.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»: отзывы
После выхода на экраны ностальгической драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте», мнения зрителей разделились. Одни с нетерпением ждут продолжения истории, а другие уверены, что картина может романтизировать образ уличных беспредельщиков, что приведет к росту преступности среди несовершеннолетних.
Почему сериал «Слово пацана» могут запретить
С просьбой провести проверку кинокартины на предмет несоответствия сериала традиционным ценностям, в Роскомнадзор обратилась омбудсмен по правам детей в Татарстане Ирина Волынец. Она обратила внимание на то, что «Слово пацана» формирует у подростков ложное представление о криминальном мире и пропагандирует бандитизм. Омбудсмен также выступила с инициативой о блокировке сайтов, где идет трансляция картины.
В беседе с изданием НСН Волынец разъяснила суть своих претензий и заявила, что после выхода сериала уже зафиксирован всплеск детской преступности.
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По ее словам, картину «Слово пацана» скачали рекордное количество раз. На фоне выхода картины, подростки начали имитировать группировки, вступать в сообщества. Волынец подчеркнула, что ее мнение о необходимости запрета трансляции проекта, поддерживают власти и правоохранительные органы.
Омбудсмен отметила, что несмотря на возрастные ограничения фильма 18+, несовершеннолетние могут посмотреть его трансляцию в свободном доступе, так как у родителей нет возможности контролировать интересы детей в виртуальном пространстве. Волынец добавила, что фильм направлен «на разрушение», хоть снят талантливо.
В Татарстане подростки образовали ОПГ
Школьники Татарстана после выхода фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали инсценировать массовые разборки и создавать группировки. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash. По информации портала, правоохранители заинтересовались «флешмобом» среди несовершеннолетних, и инициировали проверку. Оказалось, что дети «просто играли» и фактов правонарушений зафиксировано не было.
Мизулина пообещала посмотреть сериал «Слово пацана»
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нашумевшую картину «Слово пацана. Кровь на асфальте» она не смотрела, но в скором времени намерена ознакомиться с кинолентой. Мизулина сообщила, что с жалобами на сериал к ней не обращались, а наоборот, ее подписчикам сериал показался поучительным.
«Казанский феномен» в сериале «Слово пацана»
Омбудсмен по правам детей в Татарстане Ирина Волынец назвала картину «Слово пацана» оправданием «казанского феномена», который был распространен не только в Татарстане, но и за его пределами. Это явление захватило подростков больших городов Союза, которые сплачивались в группировки, а затем создавали целые преступные банды.
К середине 1980-х годов Татарстан был поделен на «сферы влияния» группировок. Количество участников сначала доходило до нескольких сотен, а затем измерялось тысячами. Несовершеннолетние члены банд устраивали разборки за территорию, имели связи с крупными ОПГ, «крышевали» торговцев.
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