Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на заводе в Екатеринбурге

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в настоящее время находится с визитом в Екатеринбурге. Он, в частности, проверил работу предприятия концерна «Алмаз-Антей», на котором производятся крылатые ракеты «Калибр» и комплекса «Искандер».
Сначала глава Минобороны посетил Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ЗИК). Затем проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр», а также крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер».
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Александр Бойцов