SHOT: аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку вчерашним тестовым рейсом

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Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом, который произошел вчера, 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, 15 декабря гавань приняла первый с начала СВО гражданский самолёт без пассажиров на борту. Он следовал из Минеральных Вод. Тестовый полёт совершался для проверки систем краснодарского аэропорта.
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