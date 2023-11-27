«Второй напор могут не выдержать»: Синоптики ожидают новую волну шторма на юге России

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Вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Сотрудники МЧС в Крыму эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов. На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Радио 1», что в понедельник и вторник на Черноморском побережье ветер начнёт постепенно утихать. Однако вскоре вернётся снова.
Шувалов подчеркнул, что непогода нагрянет в Севастополь, Анапу, Геленджику, Ростов, Донецк, Луганск и так далее. Он призвал коммунальщиков готовиться к новым обрушениям.
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«Ветер постепенно ослабеет до 10 метров в секунду, во вторник подержится слабый ветер. Это даст возможность европейской части прийти в себя. Но вечером во вторник и среду с сильным ветром и осадками снова придёт южный циклон», — отметил синоптик.
«Если до этого ветер достигал 25-30 метров в секунду, то в случае с выходом нового циклона он будет достигать 20-25 метров в секунду. Деревья, выдержавшие первый напор, могут не вытерпеть второго. Так что коммунальным службам и службам электросетей нужно быть наготове», — добавил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова