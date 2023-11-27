«Второй напор могут не выдержать»: Синоптики ожидают новую волну шторма на юге России

Вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Сотрудники МЧС в Крыму эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов. На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе.