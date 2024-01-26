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Штрафы за нелегальную перевозку мусора в Подмосковье с начала года превысили 24 млн рублей

26 января 2024, 16:55
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 24 млн рублей штрафов заплатили нелегальные возчики строительного мусора в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«На камеры фотофиксации с начала января попали 347 водителей, перевозящих строительные отходы и грунты без специального разрешения. Штрафы уже достигли 24 миллионов 188 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова ГУСТ Московской области Светланы Аиповой.

Больше всего нарушений было выявлено в Одинцовском городском округе: там зафиксировали 100 транспортировок строительных отходов без оформленного талона-разрешения, сумма штрафов составила 7 млн 509 тысяч рублей. Второе место антирейтинга заняла Балашиха, где выявили 51 нарушение, возчики-нелегалы были оштрафованы более чем на 6 млн рублей. А на третьем месте оказался Наро-Фоминск с 47 нарушителями и штрафами на 2 млн 488 тысяч рублей.

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#строительный мусор
#штрафы
#густ мо
#московская область
#подмосковье
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Аналитик Ульянов заявил об опасности установки определителя номера на смартфон
26 января 2024, 17:57

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что специальные программы-определители номеров могут представлять опасность, поскольку при установке на смартфон собирают личные данные пользователя.
«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ульянов.

Он отметил, что такие данные могут передаваться не только разработчикам приложения, но и сторонним организациям. Поэтому при установке таких программ пользователь должен сам решить, пользоваться ли такими определителями или нет.

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#данные
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#смартфон
#кибербезопасность
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В Кашире изготавливают ампульницы для бойцов СВО
26 января 2024, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ампульницы для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, изготавливают участники волонтёрского проекта «Помощь нашим ребятам Кашира-Ступино», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Мы формируем ампульницы двух размеров: побольше — для медиков, поменьше — для бойцов. В маленькой ампульнице находится базовый набор медикаментов, позволяющий ребятам в полевых условиях сделать инъекцию самостоятельно», — рассказала руководитель проекта Татьяна Савина.
От холода и ударов ампульницу защищает вспененный полиэтилен. Этот материал передала волонтёрам компания «Тепофол».

Проект «Помощь нашим ребятам Кашира-Ступино» появился вскоре после начала СВО. За время его существования к проекту присоединяются жители всё большего числа городов.

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#кашира
#волонтеры
#сво
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Путин разрешил начать строительство атомного ледокола «Ленинград»
26 января 2024, 17:33

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству нового атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.
Сообщается, что строительство ледокола будет происходить на верфи «Балтийского завода». Вместе с российским лидером в церемонии поучаствовали главный исполнительный директор «Росатома» Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что ледокол получил свое название в честь города-героя и его защитников. Атомные ледоколы данного проекта 22220, мощность которых составляет 60 мегаватт, на сегодняшний день являются самыми большими и мощными в мире.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин 20 июля дал старт отправке по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданском полуострове первой технологической линии сжижения газа для «Арктик СПГ — 2».

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Глава Каширы Шувалов поздравил студентов с Татьяниным днём
26 января 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Каширских студентов, членов «Молодой гвардии Единой России» поздравил с Татьяниным днём глава городского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Пора студенчества – это самое лучшее время, когда закладываются основы знаний, дружбы и всего того, что сопровождает нас на протяжении всей жизни. С Днем студента, молодогвардейцы!» — сказал Шувалов.

В честь Дня российского студенчества на каширском стадионе «Энергетик» для ребят были организованы катания на коньках.

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#поздравление
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Воробьёв открыл в Подмосковье Год семьи, вручив награды многодетным
26 января 2024, 17:01

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил многодетным семьям федеральные и областные награды. Ранее президент объявил 2024-й Годом семьи в России. Церемония в Красногорске была посвящена этому событию.
«Семья во все времена – самое главное для человека. Мы радуемся за наших детей, когда они добиваются результатов. Но во многом успех зависит от тех, кто их воспитывает, дарит любовь, добро, знания, – родителей, учителей. У нас в Московской области – 109 тыс многодетных семей, и их число каждый год увеличивается. Хочу поздравить всех, кто прикладывает огромные силы и любовь к воспитанию детей. Желаю, чтобы все наши семьи были крепкими, в них торжествовали любовь и взаимопонимание», – сказал глава региона.