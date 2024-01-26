Штрафы за нелегальную перевозку мусора в Подмосковье с начала года превысили 24 млн рублей

Более 24 млн рублей штрафов заплатили нелегальные возчики строительного мусора в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.





«На камеры фотофиксации с начала января попали 347 водителей, перевозящих строительные отходы и грунты без специального разрешения. Штрафы уже достигли 24 миллионов 188 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова ГУСТ Московской области Светланы Аиповой.

Больше всего нарушений было выявлено в Одинцовском городском округе: там зафиксировали 100 транспортировок строительных отходов без оформленного талона-разрешения, сумма штрафов составила 7 млн 509 тысяч рублей. Второе место антирейтинга заняла Балашиха, где выявили 51 нарушение, возчики-нелегалы были оштрафованы более чем на 6 млн рублей. А на третьем месте оказался Наро-Фоминск с 47 нарушителями и штрафами на 2 млн 488 тысяч рублей.

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