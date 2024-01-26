Мусоровозы Подмосковья начали оставлять предупреждения на машинах у контейнерных площадок

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Машины, припаркованные рядом с контейнерными площадками, нередко мешают вывозу мусора. Для борьбы с этим явлением водители мусоровозов региональных операторов «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» начал распространять специальные информационные листовки, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«На автомобилях, препятствующих вывозу отходов, водители мусоровозов оставляют специальные уведомления, напоминающие об административной ответственности за неправильную парковку», — уточняется в сообщении.
В частности, гражданам, виновным в создании препятствий вывозу мусора, придётся заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма в два раза больше — 10 тысяч рублей. А юридические лица пополнят казну на 30 тысяч рублей.
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Лев Каштанов