«Сидела уже мертвая»: Ушла из жизни звезда «Битвы экстрасенсов»

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В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Об этом в своем блоге написал участник проектов «Битва экстрасенсов» и «Выживалити» Никита Турчин.
По его словам, тело женщины обнаружил ее гражданский муж. Турчин добавил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины смерти Корнеевой.
Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» подчеркнул, что у Юлии не было проблемы с алкоголем.
Ясновидящую многие зрители программы запомнили по фразе, которую она выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите высшие силы!»
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Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)
Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» подчеркнул, что у Юлии не было проблемы с алкоголем.
Ясновидящую многие зрители программы запомнили по фразе, которую она выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите высшие силы!»
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