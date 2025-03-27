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«Сидела уже мертвая»: Ушла из жизни звезда «Битвы экстрасенсов»

Звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева умерла в 47 лет
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Об этом в своем блоге написал участник проектов «Битва экстрасенсов» и «Выживалити» Никита Турчин.
По его словам, тело женщины обнаружил ее гражданский муж. Турчин добавил, что в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины смерти Корнеевой.

Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)

Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» подчеркнул, что у Юлии не было проблемы с алкоголем.

Ясновидящую многие зрители программы запомнили по фразе, которую она выкрикивала: «Господи, помилуй, помогите высшие силы!»

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В Госдуме призвали проверить популярные в РФ краски для волос
Депутат ГД Леонов попросил Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss
27 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/petrenkod

Депутат Госдумы Сергей Леонов инициировал проверку безопасности красок для волос брендов Schwarzkopf и Syoss из-за возможного содержания в них опасного компонента. О письме с его предложением сообщает издание News.ru.
Опасное вещество, о котором идет речь — бутилфенилметилпропионал, или же лилиевый альдегид. Оно может негативно влиять на репродуктивные функции организма и провоцировать кожные заболевания, например контактный дерматит.

«Прошу вас проверить представленную информацию об опасности для здоровья и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении депутата.
Вопрос о проведении экспертизы и дальнейших мерах остается на рассмотрении ведомства.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Жулики, действующие в домовых и районных чатах, используют следующую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.

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Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий
Мишустин: в РФ с 2026 года перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
27 марта 2025, 06:25

Фото: iStock/Inside Creative House

С 2026 года в России введут двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Информацию передает РИА Новости.
«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.
В 2024 году страховые выплаты уже проиндексированы на 7,3%, но из-за инфляции в 9,5% в феврале провели дополнительную доплату для 39,3 млн пенсионеров. Отдельно с 1 апреля на 14,5% повысят социальные пенсии для граждан без достаточного стажа, инвалидов и потерявших кормильца.

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По данным Минтруда, социальные пенсии получают около 3,5 млн россиян, включая ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадных городов и пострадавших от техногенных катастроф. Еще 700 тысяч человек получают государственное пенсионное обеспечение.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

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В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на опьянение
27 марта 2025, 05:35

Фото: iStock/ronstik

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ с детальной информацией опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, информацию из него цитирует РИА Новости.
Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

Согласно новым требованиям, биологические образцы будут храниться в течение недели для возможного дополнительного анализа.

Документ уточняет порядок получения добровольного согласия на освидетельствование и основания для отказа от процедуры. В проекте документа также указывается пересмотр перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований.

Ранее, 16 февраля, стало известно, что Минздрав России планировал реформировать эти нормы, чтобы повысить точность диагностики опьянения при оказании экстренной помощи.

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#правила
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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами
МВД: мошенники размещают фейковые объявления в домовых и районных чатах
27 марта 2025, 04:42

Фото: iStock/Pla2na

Мошенники, действующие в домовых и районных чатах, используют новую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.
«Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — сообщили РИА Новости детали аферы в МВД.
Переход по таким ссылкам приводит к заражению телефона шпионским ПО. Это, в свою очередь, позволяет аферистам похищать персональные данные и получать доступ к банковским счетам.

Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
Ведомство призвало граждан быть осторожными при взаимодействии с незнакомцами в чатах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Аферисты пользуются множеством различных уловок. На них может попасться любой: например, комик Андрей Бебуришвили признавался, что стал жертвой хитроумных мошенников, которые выманили у него больше 5 миллионов рублей.

Также 26 марта стало известно, что мошенники взломали аккаунт Павла Деревянко. Звезда отреагировал на новость довольно спокойно, хотя его любимой было очень неприятно — хакеры получили доступ к интимному видео, которое слили в Сеть.

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Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин указал на вклад Росгвардии в решение задач по защите правопорядка
27 марта 2025, 01:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.
В своём обращении Путин подчеркнул ключевую роль ведомства в защите правопорядка, борьбе с преступностью и терроризмом.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества», — сказал президент РФ в видеообращении.
Путин напомнил, что традиции Росгвардии уходят корнями в историю Российской империи, укреплялись в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сегодня эти принципы сохраняются в работе по обеспечению безопасности граждан.

25 марта сообщалось, что Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.

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