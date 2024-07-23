Киднеппинг, черная магия и проклятье семьи: первое интервью жены Децла после смерти рэпера

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Спустя уже 5 лет после неожиданной смерти рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) его гражданская жена Юлия Киселева дала первое интервью, в котором также поучаствовал сын музыканта Тони. Вдова озвучила немало подробностей о жизни и смерти рэпера, пролила свет на конфликт с дедом Александром Толмацким, рассказала о скандале с ДНК-тестом для сына, тройном киднеппинге, черной магии и проклятии семьи. Наследник музыканта, в свою очередь, раскрыл, кому все же действительно достались права на творчество Кирилла Толмацкого.
В самых интересных моментах интервью разбиралась редакция «Радио 1».
У рэпера на протяжении всей жизни были сложные отношения с отцом — известным продюсером Александром Толмацким, папа и сын практически не общались. Когда музыканта не стало, дедушка неожиданно появился в жизни внука, изначально пообещав передать ему все права.
Однако после похорон начал разгораться скандал. Продюсер поссорился с вдовой Децла, а с внуком решил делить наследство в суде. В какой-то момент он даже потребовал от него ДНК-тест, чтобы убедиться в их родстве.
После суда права на интеллектуальную собственность Кирилла Толмацкого разделили поровну между дедом, бабушкой и внуком. Но сын Децла, 19-летний Меркурий Антоний Иоанн Киселев, заявил «Осторожно: Собчак», что по договору, окончательное решение и главная подпись в любых проектах остаются за дедом Александром Толмацким.
Юлия Киселева рассказала Собчак также о том, как складывались их отношения с Децлом. К примеру, вдова рэпера объяснила, почему не стала вносить его имя в графу отцовства в свидетельстве о рождении сына. По ее словам, ее пугало, что у нее с сыном оказались бы разные фамилии, ведь с Кириллом они расписаны не были.
В интервью на четвертую годовщину смерти сына Александр Толмацкий заявил, что это Юлия убила своего мужа. Причем с помощью «черной магии».
Собчак спросила вдову, если бы у нее была возможность еще раз поговорить с Кириллом, что бы она ему сказала? Женщина со слезами на глазах ответила:
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Кто получил права на музыку Децла?Фото: РИА Новости/Максим Блинов
У рэпера на протяжении всей жизни были сложные отношения с отцом — известным продюсером Александром Толмацким, папа и сын практически не общались. Когда музыканта не стало, дедушка неожиданно появился в жизни внука, изначально пообещав передать ему все права.
Однако после похорон начал разгораться скандал. Продюсер поссорился с вдовой Децла, а с внуком решил делить наследство в суде. В какой-то момент он даже потребовал от него ДНК-тест, чтобы убедиться в их родстве.
«Я не понимал зачем. Естественно, где-то на подсознании это было достаточно унизительно для меня. Ну как так, человек, который все 15 лет в моей жизни не присутствовал, который не знает ни меня, ни моего папу, которого он из своей жизни убрал. <…> Почему он говорит, что я не родной сын?», — возмутился Тони.Исследование подтвердило совпадение в родстве на 99,9%.
После суда права на интеллектуальную собственность Кирилла Толмацкого разделили поровну между дедом, бабушкой и внуком. Но сын Децла, 19-летний Меркурий Антоний Иоанн Киселев, заявил «Осторожно: Собчак», что по договору, окончательное решение и главная подпись в любых проектах остаются за дедом Александром Толмацким.
«Сейчас права принадлежат мне, бабушке и дедушке в размере 33,3%. Контрольный пакет во всей этой ситуации находится у Александра Яковлевича <…> Есть какое-то количество пунктов, которые идут дальше в договоре, и которые, естественно, никто не читал, потому что мы находились на доверии в тот момент. <…> Последнее слово в одобрении любого проекта, связанного с интеллектуальной собственностью папы, оно всегда остается за Сашей», — рассказал сын музыканта.
Пустая графа отцовства, ссоры и тройной киднеппингФото: IStock/kitzcorner
Юлия Киселева рассказала Собчак также о том, как складывались их отношения с Децлом. К примеру, вдова рэпера объяснила, почему не стала вносить его имя в графу отцовства в свидетельстве о рождении сына. По ее словам, ее пугало, что у нее с сыном оказались бы разные фамилии, ведь с Кириллом они расписаны не были.
«Я была напугана. Это был 2004 год, очень специфический год в информационном поле. Обсуждалась ситуация с отъемом детей у Слуцкер, у Рудковской были какие-то проблемы с правом материнства. И когда тебе 20 лет, ты вынашиваешь дитя, а в новостях показывают, что мать, конечно, может быть биологической матерью, но этого может быть и недостаточно. В общем этот фактор меня очень сильно напугал и смущал. И так как мы не были расписаны с Кириллом, мне как минимум было странно, если у меня с моим ребенком будет разная фамилия. А что я буду говорить на таможне, например», — рассказала Киселева.При этом жена Децла пояснила, что они с Кириллом ссорились не больше и не меньше, чем обычная семейная пара, и «было всякое, все как у людей». Однако в ту же минуту Юлия рассказала о «тройном киднеппинге» со стороны мужа.
«Для меня это был разрыв шаблона. Потому что обычно, когда у молодоженов в отношениях происходит что-то не так, женщина берет ребенка и говорит: «Все, я поехала к маме». <…> Но тут Кирилл трижды еще в младенческом возрасте, когда наш ребенок был еще совсем грудной, брал ребенка и исчезал на машине в неизвестном направлении. Не брал какое-то количество часов трубку», — поделилась она.
Черная магия и проклятье семьиФото: IStock/Fyletto
В интервью на четвертую годовщину смерти сына Александр Толмацкий заявил, что это Юлия убила своего мужа. Причем с помощью «черной магии».
«Я считаю, что она его убила. Неважно — прямо, косвенно. Но она и только она виновата в его смерти. <…> У него в кровати, где он спал, я нашел вот такой толщины тетрадку, где мелким почерком какие-то заклинания, какая-то чертовщина была написана. Какая-то черная магия? Да», — высказался продюсер.Киселева, комментируя заявление Толмацкого-старшего, объяснила, почему не стала реагировать на такие обвинения.
«Потому что сейчас не средневековье. Мне не нужно бояться, что за мной после таких заявлений придет инквизиция. <…> Ну, а вообще, с точки зрения логики — как на такое можно ответить? Ну это же бред», — сказала вдова.Подводя некий итог случившемуся, Юлия предположила, что незаслуженное доверие в семье — это словно некое проклятие.
«Может, это проклятье семьи – сначала сын доверяет отцу, потом внук доверяет деду. Но рано или поздно любая история каким-то образом заканчивается», — пояснила Киселева.
Последнее желание ДецлаФото: IStock/Nathanx1
Собчак спросила вдову, если бы у нее была возможность еще раз поговорить с Кириллом, что бы она ему сказала? Женщина со слезами на глазах ответила:
«Я бы сказала ему: «Прости, но я не могу выполнить твою последнюю волю». Это тоже один из странных мистических моментов. Он хотел оформить завещание. Буквально за несколько месяцев до своей смерти он это обсуждал со мной. В 2018 году, если не ошибаюсь, он начал собирать каталог, когда описывается каждая песня: кто автор музыки, кто автор стихов, кто исполнитель. Он не говорил про меня, когда речь шла о его творчестве. Он говорил конкретно про своего сына. И, к сожалению, последнюю волю супруга я не могу выполнить»Кирилл Толмацкий скончался в начале февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Рэпер, выступавший под псевдонимом Децл, почувствовал себя нехорошо после концерта в одном из клубов Ижевска. Как потом подтвердила судебно-медицинская экспертиза, Децл умер из-за острой сердечной недостаточности, являющейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.
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Данил Пономарев