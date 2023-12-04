Синоптик Позднякова: В конце недели мы увидим декабрьское солнце

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение солнечной погоды в столицу в конце недели.
«В конце недели при переменной облачности мы увидим декабрьское, низкое, но все-таки солнце, которое создаст дополнительный комфорт при холодной погоде», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
При этом, по её словам, завтра, 5 декабря, дневная температура в Москве составит -10…-12°C.
«Сугробы стали самими высокими за весь ряд наблюдений. Предыдущий рекорд был в первой декаде 1952 года, тогда высота снежного покрова составляла 27-31 см», — поделился в беседе с RT Шувалов.
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