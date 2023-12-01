Синоптик Вильфанд: Погода в декабре будет соответствовать архангельскому январю

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что погода в декабре в Москве будет достаточно морозной и холодной для региона.
«Если честно, то погода в первой декаде декабря будет соответствовать январю — но не московскому январю, а архангельскому! Такая аномалия обусловлена тем, что Москва будет находиться в зоне антициклонической циркуляции. Осадков, правда, во второй половине следующей недели практически не будет, и на небе опять появится солнце», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал хорошую погоду в предстоящую субботу в столице.
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