Синоптик Тишковец рассказал о формировании снежного покрова в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
К концу следующей недели в Москве ожидается снежный покров высотой от четырёх по шести сантиметров. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист рассказал, что прошедшей ночью начал формироваться снежный покров, который составляет менее 0,5 сантиметров.
А вот со следующего вторника на столичный регион обрушатся снегопады, в результате которых к концу недели значительно увеличится высота снежного покрова. Так, к выходным ожидается, что он составит от четырёх до шести сантиметров.
Также Тишковец добавил, что климатические наблюдения указывают на то, что устойчивый снежный покров в Москве обычно формируется с 27 ноября по 2 декабря. В этот период высота выпавшего снега составляет не менее пяти сантиметров.
Таким образом, синоптик отметил, что в этом году метеорологическая зима наступила с опозданием на четверо суток, а вот снежный покров окончательно сформируется раньше обычных сроков.
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А вот со следующего вторника на столичный регион обрушатся снегопады, в результате которых к концу недели значительно увеличится высота снежного покрова. Так, к выходным ожидается, что он составит от четырёх до шести сантиметров.
Таким образом, синоптик отметил, что в этом году метеорологическая зима наступила с опозданием на четверо суток, а вот снежный покров окончательно сформируется раньше обычных сроков.
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Анастасия Чинкова