Россиянам раскрыли, как победить аллергию на холод

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Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что для борьбы с аллергией на холод, которая считается «псевдоаллергией», надо установить и устранить причины такой реакции организма на низкие температуры.
«Надо идти к аллергологу, сделать аллергопробы, чтобы выяснить, о чем идет речь, и начать поэтапную терапию. Конечно, можно просто устранить симптомы с помощью антигистаминных препаратов, но это не совсем то. Всё-таки, чтобы победить болезнь, необходимо бороться, прежде всего, с ее причиной», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
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